Gustavo Petro giura in Colombia Un nuovo inizio | per la pace e la giustizia sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Domenica 7 agosto ha prestatomento a Bogotà ilpresidente dellae la nuova vicepresidente Francia Marquez. Si tratta di una data storica per lae per tutta l’America Latina e il Caribe, a cui ho partecipato come vicepresidente del partito della Sinistra europea. E’ infatti la prima volta dalla nascita della repubblicana che vincono le elezioni esponenti della sinistra, espressione delle classi popolari e non delle oligarchie al potere.è un economista ex guerrigliero e la vicepresidente è una femminista afrona, espressione di quelle comunità sfruttate e misconosciute che non hanno mai avuto voce nella storia del paese. La cerimonia dimento, ...