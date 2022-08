Gas, scatta l’ora “X”: l’Ue deve tagliare i consumi (e l’Italia pure) (Di martedì 9 agosto 2022) La guerra in Ucraina, oltre ad entrare prepotentemente nelle nostre case con i tristi bollettini delle vittime, continuerà, ora più che mai, ad avere ripercussioni significative anche sui nostri portafogli e sull’economia. Le sanzioni economiche imposte all’invasore russo con molteplici pacchetti sempre più severi, per quanto comprensibili, si stanno ritorcendo su tutta l’Europa, causando drammatici problemi economici e sociali. Il 9 agosto è entrato in vigore il regolamento Ue “Risparmiare gas per un inverno sicuro”. Con questo provvedimento, che suona quasi come uno slogan pubblicitario, Ursula von der Leyen, che non si fida delle promesse di Putin, garantisce che passeremo un inverno sicuro nel caso la Russia bloccasse completamente le sue forniture del prezioso combustibile gassoso. Gli Stati europei quindi si impegnano ad una riduzione volontaria dei consumi di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 9 agosto 2022) La guerra in Ucraina, oltre ad entrare prepotentemente nelle nostre case con i tristi bollettini delle vittime, continuerà, ora più che mai, ad avere ripercussioni significative anche sui nostri portafogli e sull’economia. Le sanzioni economiche imposte all’invasore russo con molteplici pacchetti sempre più severi, per quanto comprensibili, si stanno ritorcendo su tutta l’Europa, causando drammatici problemi economici e sociali. Il 9 agosto è entrato in vigore il regolamento Ue “Risparmiare gas per un inverno sicuro”. Con questo provvedimento, che suona quasi come uno slogan pubblicitario, Ursula von der Leyen, che non si fida delle promesse di Putin, garantisce che passeremo un inverno sicuro nel caso la Russia bloccasse completamente le sue forniture del prezioso combustibile gassoso. Gli Stati europei quindi si impegnano ad una riduzione volontaria deidi ...

