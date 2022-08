Galliani: “Rimpianto Pogba. Non volli pagare una commissione a Mino” (Di martedì 9 agosto 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha svelato un retroscena su Paul Pogba, risalente ai tempi da dirigente del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) Adriano, amministratore delegato del Monza, ha svelato un retroscena su Paul, risalente ai tempi da dirigente del Milan

PianetaMilan : #Galliani: “Rimpianto #Pogba. Non volli pagare una commissione a Mino #Raiola” #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Galliani: 'Milan, che rimpianto Pogba! Non volli pagare una commissione folle a Raiola' - infoitsport : Galliani racconta: 'Che rimpianto Pogba: non volli pagare una commissione folle a Raiola e così andò alla Juventus' - Mercato_SerieA : Galliani: ‘Milan, che rimpianto Pogba! Non volli pagare una commissione folle a Raiola’ - sportli26181512 : Galliani: ‘Milan, che rimpianto Pogba! Non volli pagare una commissione folle a Raiola’: 'Se il ritorno di Pogba al… -