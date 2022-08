Furto in un bar-tabacchi a Pontelandolfo: malviventi in fuga (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPontelandolfo (Bn) – Furto questa notte a Pontelandolfo in un bar-tabacchi in contrada Piana Lanna. Alle tre di notte, all’incirca, tre malviventi incappucciati sono riusciti a entrare all’interno dell’esercizio commerciale e a fuggiti a bordo di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno rubato contanti dalla macchina cambia monete per un valore da quantificare. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –questa notte ain un bar-in contrada Piana Lanna. Alle tre di notte, all’incirca, treincappucciati sono riusciti a entrare all’interno dell’esercizio commerciale e a fuggiti a bordo di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, ihanno rubato contanti dalla macchina cambia monete per un valore da quantificare. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Furto in un #Bar-#Tabacchi a #Pontelandolfo: malviventi in fuga ** - umbriaOn : Sparisce il #portafogli che aveva poggiato sul bancone del bar: #denunciato il #ladro - palermo24h : Agrigento, furto in un bar-ristorante: svuotate cassette di sicurezza - SiciliaTV : Si sono intrufolati all’interno di un bar-ristorante, a poche decine di metri dal mare di San... #Agrigento #bar… - ScrivoLibero : Ladri in azione all'interno di un bar-ristorante del Villaggio Mosè, ad Agrigento. -