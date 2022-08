Elezioni, Renzi apre le porte a Calenda: "Uniti facciamo il botto" (Di martedì 9 agosto 2022) «Quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene. In particolar modo durante il periodo in cui abbiamo condiviso responsabilità varie di Governo». Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in un’intervista... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 agosto 2022) «Quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene. In particolar modo durante il periodo in cui abbiamo condiviso responsabilità varie di Governo». Lo dice il leader di Iv Matteoin un’intervista...

