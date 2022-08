Covid, vaccini aggiornati in autunno: le parole della commissaria Ue alla Salute (Di martedì 9 agosto 2022) “Per garantire al meglio la nostra preparazione comune” contro il Covid in autunno e inverno, “gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Ciò include i vaccini adattati alle varianti, come e quando saranno autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali”. Lo afferma la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, sottolineando che l’accordo tra l’Ue e Moderna per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19 a settembre “garantirà che i paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “Per garantire al meglio la nostra preparazione comune” contro iline inverno, “gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Ciò include iadattati alle varianti, come e quando saranno autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali”. Lo afferma laUe, Stella Kyriakides, sottolineando che l’accordo tra l’Ue e Moderna per ri-programmare le consegne deicontro il-19 a settembre “garantirà che i paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

