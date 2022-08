VIDEO Sinner-Alcaraz, l’allenamento a Montreal: lo spagnolo finisce a terra dopo un diritto violento dell’azzurro (Di lunedì 8 agosto 2022) Un bell’antipasto. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono tra i giocatori più attesi del Masters1000 di Montreal. Considerate le assenze di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Alexander Zverev, al di là del n.1 del mondo Daniil Medvedev, a tenere banco è il dualismo italo-spagnolo. Nell’ultimo periodo i due hanno regalato spettacolo, prima negli ottavi di finale a Wimbledon e poi nella Finale di Umago. In entrambe le circostanze ha vinto Sinner, dimostrando una superiorità chiara nella gestione dei momenti e soprattutto una solidità mentale di grande rilievo, associata ad aspetti tecnici evidenti. Per questo, c’è grande curiosità su quello che potranno fare entrambi sul cemento canadese, considerato che Alcaraz (n.4 del mondo) può coltivare ambizioni anche da n.1, qualora alcuni incastri nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Un bell’antipasto. Jannike Carlossono tra i giocatori più attesi del Masters1000 di. Considerate le assenze di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Alexander Zverev, al di là del n.1 del mondo Daniil Medvedev, a tenere banco è il dualismo italo-. Nell’ultimo periodo i due hanno regalato spettacolo, prima negli ottavi di finale a Wimbledon e poi nella Finale di Umago. In entrambe le circostanze ha vinto, dimostrando una superiorità chiara nella gestione dei momenti e soprattutto una solidità mentale di grande rilievo, associata ad aspetti tecnici evidenti. Per questo, c’è grande curiosità su quello che potranno fare entrambi sul cemento canadese, considerato che(n.4 del mondo) può coltivare ambizioni anche da n.1, qualora alcuni incastri nei ...

SuperTennisTv : Tutto il calore del pubblico italiano al #CroatiaOpenUmag e il 1° titolo della stagione di Jannik ???? #tennis |… - Eurosport_IT : 'La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis' ?? Carlos Alcaraz è pronto a nuove battaglie con il nostro Jan… - SuperTennisTv : Il 1° titolo sulla terra di @janniksin! ?? #tennis | #CroatiaOpenUmag | #Sinner @federtennis - OA_Sport : #TENNIS Sinner e Alcaraz si sfidano in allenamento in una partitella e l'altoatesino manda letteralmente al tappeto… - anto_galli4 : RT @DarioPuppo: Sinner e Alcaraz se le danno di santa ragione anche in allenamento! #Sinner #Alcaraz #ATPMontreal #tennis -