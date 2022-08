Scoperto il nipote preferito della Regina: William e Harry sconvolti dalla notizia (Di lunedì 8 agosto 2022) La Regina avrebbe un nipote preferito, di cui non si parla spesso. La notizia sorprenderebbe William ed Harry. Ecco di chi si tratta. William ed Harry sono i nipoti che nell’immaginario collettivo sono considerati più vicini a Sua Maestà britannica. In effetti i due fratelli sono i figli dell’erede al trono d’Inghilterra e uno dei due è prossimo il linea di successione, nonché designato a succedere subito dopo di Carlo. Appare pertanto naturale considerare il regale duo nello stretto giro di affetti della Regina. Ma a quanto pare non sarebbero gli unici, o comunque i più privilegiati al riguardo. La Regina avrebbe un nipote preferito Si è più volte ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 agosto 2022) Laavrebbe un, di cui non si parla spesso. Lasorprenderebbeed. Ecco di chi si tratta.edsono i nipoti che nell’immaginario collettivo sono considerati più vicini a Sua Maestà britannica. In effetti i due fratelli sono i figli dell’erede al trono d’Inghilterra e uno dei due è prossimo il linea di successione, nonché designato a succedere subito dopo di Carlo. Appare pertanto naturale considerare il regale duo nello stretto giro di affetti. Ma a quanto pare non sarebbero gli unici, o comunque i più privilegiati al riguardo. Laavrebbe unSi è più volte ...

