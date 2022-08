Rescissione e colpo di scena: Inter, ora l’addio è ufficiale (Di lunedì 8 agosto 2022) L’Inter ha salutato uno dei suoi attaccanti: il calciatore lascia Simone Inzaghi per accasarsi altrove e cominciare una nuova esperienza Simone Inzaghi perde un uomo nel reparto offensivo. Sarà però un problema in meno per il tecnico Interista che durante la sua prima stagione in nerazzurro ha dimostrato di mettere il calciatore indietro nelle gerarchie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ha salutato uno dei suoi attaccanti: il calciatore lascia Simone Inzaghi per accasarsi altrove e cominciare una nuova esperienza Simone Inzaghi perde un uomo nel reparto offensivo. Sarà però un problema in meno per il tecnicoista che durante la sua prima stagione in nerazzurro ha dimostrato di mettere il calciatore indietro nelle gerarchie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

theStewieee : Scatenato il PD nel calciomercato di agosto: il colpo a sorpresa, potrebbe essere un ingaggio last minute dei 5segh… - antidisfattista : RT @EuropaCalcio: #Depay verso la rescissione col #Barcellona: la #Juve pensa al colpo a zero #europacalcio - ZonaBianconeri : RT @EuropaCalcio: #Depay verso la rescissione col #Barcellona: la #Juve pensa al colpo a zero #europacalcio - EuropaCalcio : #Depay verso la rescissione col #Barcellona: la #Juve pensa al colpo a zero #europacalcio - infoitsport : Depay verso la rescissione col Barcellona: la Juve pensa al colpo a zero -