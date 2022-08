Qantas chiede a dirigenti e manager di aiutare nel carico e scarico bagagli su aerei (Di lunedì 8 agosto 2022) Un aereo della compagnia aerea Qantas (foto Facebook Qantas) Roma, 8 agosto 2022 - Manca la manodopera per lo scarico e carico dei bagagli e la compagnia aerea chiede aiuto a dirigenti e manager . E' ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Un aereo della compagnia aerea(foto Facebook) Roma, 8 agosto 2022 - Manca la manodopera per lo sdeie la compagnia aereaaiuto a. E' ...

