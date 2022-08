Piante carnivore, si nutrono di insetti utilizzando la pioggia per le trappole (Di lunedì 8 agosto 2022) La tecnologia con cui alcune Piante carnivore si nutrono di insetti utilizzando l’energia della pioggia per alimentare le trappole è stata rivelata per la prima volta. Gli scienziati dell’Università di Bristol hanno pubblicato i loro risultati su Biology Letters. Nelle giungle del Borneo, le Piante hanno sviluppato innumerevoli trucchi per sopravvivere. La Nepenthes gracilis è tra le più ingegnose: le sue elaborate foglie a forma di coppa sono dotate di un coperchio pensile a baldacchino che si trasforma in un mortale trampolino di lancio per le formiche quando viene colpita da una goccia di pioggia che cade. Quando una goccia di pioggia colpisce, il coperchio della trappola viene accelerato rapidamente verso il basso, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) La tecnologia con cui alcunesidil’energia dellaper alimentare leè stata rivelata per la prima volta. Gli scienziati dell’Università di Bristol hanno pubblicato i loro risultati su Biology Letters. Nelle giungle del Borneo, lehanno sviluppato innumerevoli trucchi per sopravvivere. La Nepenthes gracilis è tra le più ingegnose: le sue elaborate foglie a forma di coppa sono dotate di un coperchio pensile a baldacchino che si trasforma in un mortale trampolino di lancio per le formiche quando viene colpita da una goccia diche cade. Quando una goccia dicolpisce, il coperchio della trappola viene accelerato rapidamente verso il basso, ...

youllbepopular : alla fine terrorizzata per le piante carnivore e invece loro sono cresciute e stavano una favola mi sa che le piant… - fatanuvola : Incredibili piante carnivore - Obi1K2 : #Sapiens eppure non riesco ancora a comprendere la necessità delle zanzare.. dovrebbero solo stare dove ci sono le… - twieee80211 : Era il 1956 e in Hitchcock racconta s2e7 si ironizza sull'uso di piante carnivore (o pseudo tali) per risolvere il… - youllbepopular : pensando intensamente alle mie piante carnivore con la speranza che l'acqua che gli ho messo sia durata almeno un p… -