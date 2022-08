Nuoto, Gregorio Paltrinieri non è sazio. Acque libere e corsie: tutte le gare dove andrà a caccia dell’oro (Di lunedì 8 agosto 2022) La base musicale potrebbe essere quella di “Ancora tu” di Lucio Battisti, magari il testo potrebbe essere variato con un “Voi”. Il club del mezzofondo si ritrova, compatto, a Roma e stavolta gli attori, a meno di sorprese inattese, saranno loro tre, Gregorio Paltrinieri al primo grande appuntamento internazionale in carriera nelle Acque di casa, il tedesco Florian Wellbrock e l’ucraino Mihaylo Romanchuk. Il quarto incomodo potrebbe essere in piscina l’altro tedesco Lukas Martens, argento nei 400 a Budapest che ha nelle braccia e nelle gambe i tempi per resistere al ritmo dei tre moschettieri europei del mezzofondo. Da tenere conto del fatto che negli ultimi giorni Wellbrock e Mertens sono stati frenati da Covid che, pure in forma non grave, qualche grattacapo ai teutonici potrebbe averlo creato. Paltrinieri ha nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) La base musicale potrebbe essere quella di “Ancora tu” di Lucio Battisti, magari il testo potrebbe essere variato con un “Voi”. Il club del mezzofondo si ritrova, compatto, a Roma e stavolta gli attori, a meno di sorprese inattese, saranno loro tre,al primo grande appuntamento internazionale in carriera nelledi casa, il tedesco Florian Wellbrock e l’ucraino Mihaylo Romanchuk. Il quarto incomodo potrebbe essere in piscina l’altro tedesco Lukas Martens, argento nei 400 a Budapest che ha nelle braccia e nelle gambe i tempi per resistere al ritmo dei tre moschettieri europei del mezzofondo. Da tenere conto del fatto che negli ultimi giorni Wellbrock e Mertens sono stati frenati da Covid che, pure in forma non grave, qualche grattacapo ai teutonici potrebbe averlo creato.ha nel ...

