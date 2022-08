napolista : Novella #Calligaris: «Le nuotatrici della Ddr erano vittime di un doping di Stato» Al Giornale. «Iniettavano loro… - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Atleti Olimpici Azzurri D'Italia Roma Sud ? Novella Calligaris Camp… -

IlNapolista

Al Giornale. "Iniettavano loro ormoni maschili o le facevano mettere incinte per interrompere la gravidanza e far schizzare il testosterone... Lasciamole almeno le medaglie", la prima italiana a salire sul podio olimpico nel nuoto. Tre volte, a Monaco '72. Si racconta al Giornale in vista degli Europei di Roma, in cui ci si aspetta moltissimo, dopo i ...Intervistata dal Giornale, la leggenda del nuoto azzurroricorda la sua partecipazione ai Giochi di Monaco '72. Indelebile il ricordo della strage ordita da Settembre Nero. 'C'era ... Novella Calligaris: «Le nuotatrici della Ddr erano vittime di un doping di Stato» - ilNapolista Al Giornale. «Iniettavano loro ormoni maschili o le facevano mettere incinte per interrompere la gravidanza e far schizzare il testosterone... Lasciamole almeno le medaglie» ...La nostra prima medaglia in vasca si racconta: "A Monaco '72 ero sola, agli Europei di Roma siamo uno squadrone" ...