‘Non dimenticare il Covid, in autunno tornerà’. L’appello alla politica del virologo Pregliasco (Di lunedì 8 agosto 2022) “Non dimenticare il Covid, che in autunno tornerà con nuove onde alle quali sapremo rispondere bene solo preparandoci”. Lancia questo appello alla politica il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “E’ importante continuare a parlare di Covid – dice l’esperto all’Adnkronos Salute – senza allarmismi né annunci di apocalisse”, ma nell’ottica di “una necessità di convivenza” con il virus che significa pianificazione: la nuova fase della pandemia, è il messaggio di Pregliasco anche ai partiti impegnati in una delicata campagna elettorale d’agosto, “deve essere gestita immaginando per il prossimo futuro scenari diversi e risposte ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) “Nonil, che intornerà con nuove onde alle quali sapremo rispondere bene solo preparandoci”. Lancia questo appelloilFabrizio, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “E’ importante continuare a parlare di– dice l’esperto all’Adnkronos Salute – senzarmismi né annunci di apocalisse”, ma nell’ottica di “una necessità di convivenza” con il virus che significa pianificazione: la nuova fase della pandemia, è il messaggio dianche ai partiti impegnati in una delicata campagna elettorale d’agosto, “deve essere gestita immaginando per il prossimo futuro scenari diversi e risposte ...

