Mezz'ora in più, Calenda mette il turbo alla Annunziata: come volano gli ascolti (Di lunedì 8 agosto 2022) L'intervista in esclusiva a Carlo Calenda mette il turbo a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. Il talk in onda su Rai 3 ha registrato ascolti record domenica 7 agosto. Un buon risultato, sicuramente "pompato" dalla presenza del leader di Azione che - dopo un giorno di silenzio - ha scelto proprio quella trasmissione per annunciare in diretta tv lo strappo con il segretario del Pd Enrico Letta. Si trattava di un annuncio che in molti si aspettavano. Insomma, un paradosso - ce lo si permetta - per l'Annunziata: la "morte politica" del Pd almeno per le prossime elezioni, che si è consumata in diretta nella sua trasmissione, ha fatto schizzare gli ascolti alle stelle. E così, mentre le parole di Calenda sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) L'intervista in esclusiva a Carloil'ora in più di Lucia. Il talk in onda su Rai 3 ha registratorecord domenica 7 agosto. Un buon risultato, sicuramente "pompato" dpresenza del leader di Azione che - dopo un giorno di silenzio - ha scelto proprio quella trasmissione per annunciare in diretta tv lo strappo con il segretario del Pd Enrico Letta. Si trattava di un annuncio che in molti si aspettavano. Insomma, un paradosso - ce lo si permetta - per l': la "morte politica" del Pd almeno per le prossime elezioni, che si è consumata in diretta nella sua trasmissione, ha fatto schizzare glialle stelle. E così, mentre le parole disono ...

