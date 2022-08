Mare fuori 3, spunta una bara nelle riprese: chi muore (Di lunedì 8 agosto 2022) spunta una bara nel video delle riprese di Mare fuori 3: ecco chi potrebbe morire nel corso della prossima stagione Cresce sempre più la trepidazione intorno alla prossima stagione di Mare fuori, mentre i rumors sui nuovi episodi continuano a circolare sul web. Un’attesa che per i fan dell’amatissima serie arrivata in tv nel 2020, potrebbe però protrarsi almeno fino al 2023. Quel che è certo è che le riprese sono già in atto e in procinto di concludersi il prossimo settembre. Una scena tratta da Mare fuori 2 (Foto Instagram @Marefuoriofficialserie)A rivelarlo sarebbe stato lo stesso regista Ivan Silvestrini, che gli appassionati della serie continuano a “tampinare” ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 8 agosto 2022)unanel video delledi3: ecco chi potrebbe morire nel corso della prossima stagione Cresce sempre più la trepidazione intorno alla prossima stagione di, mentre i rumors sui nuovi episodi continuano a circolare sul web. Un’attesa che per i fan dell’amatissima serie arrivata in tv nel 2020, potrebbe però protrarsi almeno fino al 2023. Quel che è certo è che lesono già in atto e in procinto di concludersi il prossimo settembre. Una scena tratta da2 (Foto Instagram @officialserie)A rivelarlo sarebbe stato lo stesso regista Ivan Silvestrini, che gli appassionati della serie continuano a “tampinare” ...

