Lucid - Nuovo allestimento per la Air | è lo Stealth Look

(Di lunedì 8 agosto 2022) LaMotors lancia unper la sua Air. Si tratta dello, un'opzione che conferisce alla berlina elettrica un design ancor più sportivo grazie a modifiche a 35 componenti degli esterni, tra cui le calotte degli specchietti retrovisori, le finiture più scure del tettuccio o i rivestimenti dei fari anteriori e dei fanali posteriori. Optional da 6 mila dollari. Il, che si aggiunge a quello di serie, il Platinum, sarà disponibile in opzione per tutte e tre le versioni della Air: Grand Touring Performance, Grand Touring e Touring. L'opzione include anche undesign e finiture esclusive per i cerchi, caratterizzati da inserti in nero satinato: i clienti, infatti, potranno ...

Grintosa . Questo è l'aggettivo giusto per descrivere ilallestimento lanciato dal marchioper la sua unica vettura in listino negli Stati Uniti, la Air . La versione si chiama Stealth Look e permette alla berlina elettrica di mostrare un design ...Per dare più personalità e un tocco di sportività in più,Motors ha deciso di proporre per la sua berlinaAir il'Stealth Look'. Si tratta di unallestimento per la vettura che permette di applicare su alcuni elementi dell'auto una speciale finitura scura (nero lucido o grafite satinata).BELLUNO - La scuola bellunese è come una medaglia a due facce. Un Giano bifronte. Da una parte gli alunni che frequentano gli istituti superiori dal Feltrino al Cadore troveranno ...Panoramica Mercato di Gabriel Debach riguardo: Nasdaq 100, S&P 500, Intel Corporation, iShares Core S&P 500 ETF. Leggi la Panoramica di Mercato di Gabriel Debach su Investing.com.