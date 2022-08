Lewandowski: «A Barcellona accoglienza incredibile. Bayern? Dovevo cambiare» (Di lunedì 8 agosto 2022) Robert Lewandowski torna a parlare del suo passaggio dal Bayern Monaco al Barcellona: le dichiarazioni dell’attaccante Ai microfoni di Sport1, Robert Lewandowski è tornato a parlare del trasferimento al Barcellona. Barcellona – «È stato incredibile! Non mi aspettavo di vedere così tanti tifosi alla presentazione. Non importa se ce n’erano di più rispetto ad altri giocatori come Ronaldinho o Ibrahimovic, quelli erano altri tempi. Però è stato bello, un’esperienza che rimarrà per sempre». Bayern MONACO – «Avevo bisogno di questo cambiamento, di questo trasferimento in un altro Paese e in un altro club. Mi sento come un bambino che ha un nuovo giocattolo. Il Bayern e la città di Monaco significano molto per me, le mie due figlie ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Roberttorna a parlare del suo passaggio dalMonaco al: le dichiarazioni dell’attaccante Ai microfoni di Sport1, Robertè tornato a parlare del trasferimento al– «È stato! Non mi aspettavo di vedere così tanti tifosi alla presentazione. Non importa se ce n’erano di più rispetto ad altri giocatori come Ronaldinho o Ibrahimovic, quelli erano altri tempi. Però è stato bello, un’esperienza che rimarrà per sempre».MONACO – «Avevo bisogno di questo cambiamento, di questo trasferimento in un altro Paese e in un altro club. Mi sento come un bambino che ha un nuovo giocattolo. Ile la città di Monaco significano molto per me, le mie due figlie ...

FBiasin : Il #Barcellona pur di completare una campagna acquisti faraonica (Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christense… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Barcellona, Lewandowski: “Bayern nel cuore. Non è per il Pallone d’Oro che sono qui” - Mediagol : Barcellona, Lewandowski: “Bayern nel cuore. Non è per il Pallone d’Oro che sono qui” - CalcioNews24 : #Lewandowski racconta il suo passaggio al #Barcellona ??? - hernandeziano : Lewandowski quando verrà a sapere che il barcellona non potrà tesserarlo -