telodogratis : Lars von Trier ha il morbo di Parkinson - italiaserait : Lars von Trier ha il morbo di Parkinson - MoviesAsbury : La casa di produzione Zentropa ha comunicato la diagnosi ricevuta da #LarsVonTrier, che presenterà alla Mostra di V… - phil_rouge : Lars Von Trier adesso che ha il Parkinson farà dei film allegri? - 3cinematographe : #LarsvonTrier shock: il film-maker è malato di Parkinson! -

Corriere della Sera

Trier, come riportato ufficialmente dalla sua casa di produzione Zentropa, è malato di morbo di Parkinson. Ecco tutte le ...Con la trasparenza che l'ha sempre contraddistinto,Trier , tramite la sua Zentropa, la società di produzione che ha fondato nel 1992 assieme al produttore Peter Aalbæk Jensen, ha annunciato di soffrire della malattia di Parkinson. Nel ... Lars von Trier, diagnosticato il morbo di Parkinson al regista danese Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Morbo di Parkinson: è la diagnosi che avrebbero dato al regista danese Lars Von Trier, Palma d'oro a Cannes per Dancer in the dark tra le decine di riconoscimenti di una carriera. Il regista… Leggi ...