"Il nome è il mio...". La Meloni punta a palazzo Chigi (Di lunedì 8 agosto 2022) La leader di Fratelli d'Italia ribadisce la propria candidatura al ruolo di premier: "Le regole si conoscono. Chi prende più voti propone il nome..." Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) La leader di Fratelli d'Italia ribadisce la propria candidatura al ruolo di premier: "Le regole si conoscono. Chi prende più voti propone il..."

borghi_claudio : @GiulioMarini2 @MarcellaSemera1 No non sono contento, le sto dicendo come funziona. Chi dice 'non voto il partito X… - elio_vito : Questo punto dell'accordo Letta-Calenda mi piace ed è importante. È la lettera e) in omaggio al mio nome...?? e) da… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @Tatina131013 IO il nome del mio ministro della salute ideale ce l'avrei eccome. Politico e donna (m… - OssaniAnna : RT @M49liberorso: Giorgia #Meloni: 'Se Fratelli d'Italia dovesse prendere più voti alle prossime elezioni, il nome per la presidente del Co… - OperaFisista : Elezioni, Meloni: 'Se FdI prende più voti il nome del premier è il mio'. Salvini: 'Viminale? Per ministri e premier… -