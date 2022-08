Il caldo concede una tregua, temporali e temperature in calo (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo una lunghissima parentesi dominata dal grande caldo del vasto anticiclone africano che ha surriscaldato tutto il Paese, ecco che con la settimana appena iniziata si apre un periodo decisamente più movimentato a causa dell’arrivo di aria più fresca proveniente direttamente dall’Europa orientale. Antonio Sanò, direttore e fondatore del iLMeteo.it comunica che la risalita dell’anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin verso la Scandinavia, ha innescato di risposta la discesa di aria più fresca e instabile in quota in discesa dall’Europa nordorientale in direzione del bacino del Mediterraneo. Nel corso del fine settimana intensi temporali hanno già sferzato l’arco alpino e le regioni del Nord, con grandinate e forti raffiche di vento che hanno provocato diversi danni in molte città e una vittima accertata nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo una lunghissima parentesi dominata dal grandedel vasto anticiclone africano che ha surriscaldato tutto il Paese, ecco che con la settimana appena iniziata si apre un periodo decisamente più movimentato a causa dell’arrivo di aria più fresca proveniente direttamente dall’Europa orientale. Antonio Sanò, direttore e fondatore del iLMeteo.it comunica che la risalita dell’anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin verso la Scandinavia, ha innescato di risposta la discesa di aria più fresca e instabile in quota in discesa dall’Europa nordorientale in direzione del bacino del Mediterraneo. Nel corso del fine settimana intensihanno già sferzato l’arco alpino e le regioni del Nord, con grandinate e forti raffiche di vento che hanno provocato diversi danni in molte città e una vittima accertata nel ...

