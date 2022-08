GUIDA TV 8 AGOSTO 2022 | UN LUNEDÌ TRA BELLE & SEBASTIEN | MICHELLE IMPOSSIBLE E REPORT

(Di lunedì 8 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 –: l’Avventura Continua Film23.15 – Cose Nostre Attualità 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 –Varietà conHunziker00.30 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.20 – 911 (1°Tv) Serie Tv 22.10 – 911: Lone Star (1°Tv) Serie Tv 20.00 – Coppa Italia Live Talk Show21.15 – Bologna-Cosenza Calcio 23.20 – Coppa Italia Live Talk Show Rai 3 Rete 4 20.45 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 –Inchieste, con Sigfrido Ranucci23.15 – Tg3 Notiziario 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – ...

