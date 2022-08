Feste non autorizzate e alcol in eccesso in locali dell’Eur: multe e denunce (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma – Pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur in collaborazione con il G.S.S.U. (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute nella serata di sabato, nel corso dell’attività di vigilanza nelle località nel quadrante sud della Capitale, in due locali pubblici, dove erano in corso Feste con spettacoli musicali. In un caso le sanzioni sono scattate per alcune irregolarità amministrative. Denunciato anche il gestore per violazione della normativa T.U.L.P.S. riguardante le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo. In un circolo sportivo in zona Eur, gli agenti hanno invece trovato un evento non autorizzato, riscontrando inoltre una somministrazione irregolare di bevande alcoliche. Anche qui, a seguito delle violazioni accertate, è scattata la denuncia del proprietario, oltre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma – Pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur in collaborazione con il G.S.S.U. (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute nella serata di sabato, nel corso dell’attività di vigilanza nelletà nel quadrante sud della Capitale, in duepubblici, dove erano in corsocon spettacoli musicali. In un caso le sanzioni sono scattate per alcune irregolarità amministrative. Denunciato anche il gestore per violazione della normativa T.U.L.P.S. riguardante le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo. In un circolo sportivo in zona Eur, gli agenti hanno invece trovato un evento non autorizzato, riscontrando inoltre una somministrazione irregolare di bevandeiche. Anche qui, a seguito delle violazioni accertate, è scattata la denuncia del proprietario, oltre ...

ilfaroonline : Feste non autorizzate e alcol in eccesso in locali dell’Eur: multe e denunce - michelemezza : #CalrndaconCalenda un Pd senza le feste dell’unità . ?@CarloCalenda? punta a cambiare il sangue al perito di ?… - antambo86 : RT @giustounpelo3: @Alex_aang00 @pierpaolopretel ce n'è pure un altro 'meraviglioso' dove lei dirige il traffico ?? comunque, in generale, l… - Erica55902833 : Questa deve organizzare eventi e feste non deve fare politica….il cdx non può pensare di governare con certi elemen… - giustounpelo3 : @Alex_aang00 @pierpaolopretel ce n'è pure un altro 'meraviglioso' dove lei dirige il traffico ?? comunque, in genera… -