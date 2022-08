F1, Binotto: “La strategia non è un nostro punto debole” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Credo che ci sia sempre un modo per migliorarsi. Non ho dubbi sulla necessità di fare sempre dei passi avanti, dobbiamo migliorarci sull’aerodinamica, sul telaio, sulla power unit, sulla strategia e tutti gli aspetti che si possono migliorare”. Nel mezzo della pausa estiva, il team principal della Ferrari Mattia Binotto è tornato a parlare di questa prima parte di stagione della Scuderia e dei suoi piloti, continuando a difendere le scelte fatte. “Credo di avere una grande squadra che si occupa della strategia e non credo sia un nostro punto debole – ha detto in un’intervista a Motorsport.com -. Gare come Monaco, Silverstone o Paul Ricard sono state giudicate problematiche su questo fronte, ma io non vedo il gruppo come un problema, perché credo che abbiamo anche preso decisioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) “Credo che ci sia sempre un modo per migliorarsi. Non ho dubbi sulla necessità di fare sempre dei passi avanti, dobbiamo migliorarci sull’aerodinamica, sul telaio, sulla power unit, sullae tutti gli aspetti che si possono migliorare”. Nel mezzo della pausa estiva, il team principal della Ferrari Mattiaè tornato a parlare di questa prima parte di stagione della Scuderia e dei suoi piloti, continuando a difendere le scelte fatte. “Credo di avere una grande squadra che si occupa dellae non credo sia un– ha detto in un’intervista a Motorsport.com -. Gare come Monaco, Silverstone o Paul Ricard sono state giudicate problematiche su questo fronte, ma io non vedo il gruppo come un problema, perché credo che abbiamo anche preso decisioni ...

