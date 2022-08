Ellie e Victor tra uragano e ricostruzione: stanno ancora insieme? Dove vivono oggi? (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti, c’è anche quella formata da Ellie e Victor. La bella americana dai ricci capelli, ha lasciato la sua vita a Seattle per trasferirsi in quello che Doveva essere un vero e proprio paradiso. Sognava di aprire, come molti, un bel chioschetto sul mare e vivere grazie al turismo ma le cose si sono complicate a causa di un uragano che ha cambiato davvero la vita di Victor ed Ellie. La casa di Victor, nel novembre del 2020, è stata spazzata via da un uragano e i due hanno deciso insieme di ricostruire tutto ma non è stato facile visto che sono arrivate delle spese impreviste che Ellie ha dovuto affrontare, non avendo il suo fidanzato, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti, c’è anche quella formata da. La bella americana dai ricci capelli, ha lasciato la sua vita a Seattle per trasferirsi in quello cheva essere un vero e proprio paradiso. Sognava di aprire, come molti, un bel chioschetto sul mare e vivere grazie al turismo ma le cose si sono complicate a causa di unche ha cambiato davvero la vita died. La casa di, nel novembre del 2020, è stata spazzata via da une i due hanno decisodi ricostruire tutto ma non è stato facile visto che sono arrivate delle spese impreviste cheha dovuto affrontare, non avendo il suo fidanzato, ...

zorroc82 : Victor cosa ami di Ellie?! #90giorniperinnamorarsi - La_Giulia_87 : Victor si è reso conto che senza Ellie-bancomat-umano sarebbe al verde… #90giorniperinnamorarsi - zorroc82 : Ma dove li prende i soldi Victor per ridarli ad Ellie?! È senza un dollaro ... Secondo me nasconde qualche altra po… - Stegosauro : Ah, rum colombiano? Passa qua, Victor. A Ellie non serve. I bancomat non bevono. #90giorniperinnamorarsi - AleOriggio : Victor sta già progettando di far pagare a Ellie i soldi per ricostruire tutta l’isola e farsi eleggere sindaco. #90giorniperinnamorarsi -