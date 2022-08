Elezioni 2022, Letta dopo strappo di Calenda: «Chi va da solo sta regalando ad altri la vittoria» (Di lunedì 8 agosto 2022) «Credo che Calenda abbia scambiato Twitter con il mondo reale». Lo ha dichiarato in un'intervista a La Stampa dell'8 agosto Enrico Letta, all'indomani dello scioglimento dell'intesa tra il Partito Democratico e Azione. Il paragone fatto da Letta si riferisce alla sua ricostruzione secondo cui cambiare idea dopo una parola data porti ad una dimensione da social network. Secondo il leader del Pd il «primo onore» sarebbe rispettare la «parola data», in ambito politico e nella vita. «E - ha incalzato nel corso dell'intervista - non una parola data a casaccio, ma una firma fatta davanti alle telecamere». Elezioni politiche 2022, il rischio di andare da soli secondo Letta Passo indietro tra le due forze rispetto a quello che era stato definito «patto per la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 agosto 2022) «Credo cheabbia scambiato Twitter con il mondo reale». Lo ha dichiarato in un'intervista a La Stampa dell'8 agosto Enrico, all'indomani dello scioglimento dell'intesa tra il Partito Democratico e Azione. Il paragone fatto dasi riferisce alla sua ricostruzione secondo cui cambiare ideauna parola data porti ad una dimensione da social network. Secondo il leader del Pd il «primo onore» sarebbe rispettare la «parola data», in ambito politico e nella vita. «E - ha incalzato nel corso dell'intervista - non una parola data a casaccio, ma una firma fatta davanti alle telecamere».politiche, il rischio di andare da soli secondoPasso indietro tra le due forze rispetto a quello che era stato definito «patto per la ...

