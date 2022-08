Covid | matematico Roccetti | “Infezioni almeno 5-10 volte superiori a dato ufficiale”

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Per stimare il vero numero dei contagi da-19 un modo ci sarebbe: basterebbe prendere come campione 6 o 7 località italiane dove in questo periodo si concentra la popolazione e fare analisi microbiologiche delle acque reflue. Il virus lo si risconterebbe in tali campioni in misura presumibilmente maggiore di quanto i numeri ufficiali dicono”. Così ilMarco, ordinario di Scienza dei dati all’Università di Bologna, commenta all’Adnkronos l’aumento di morti registrato in quest’ultima ondata mentre i contagi diminuiscono. Secondo il“il primo errore è stato aver creduto e fatto credere che non si sarebbe mai presentato un picco estivo e che dunque ogni precauzione (incluse mascherine e distanziamento) fosse inutile; il secondo errore, quasi altrettanto grave, è ...

