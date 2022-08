Concerto Ravello all’alba, per la prima volta dirige una donna (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al Ravello Festival, come da tradizione, ritorna l’evento musicale che segna il passaggio dalla notte al giorno. Il Concerto all’alba, rito ‘laico’ per appassionati di musica e non, quest’anno sarà diretto per la prima volta nella sua storia, da una donna, Erina Yashima. Le emozioni uniche per il lento apparire della luce e poi del sole che sorge dai monti che incorniciano il golfo saranno scandite da un programma che prevede l’Ouverture da Euryanthe, op.81 di Carl Maria von Weber, la Sinfonia n.9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo”, op.95 di Dvo?ák e l’immancabile Suite n.1 op.46 dal Peer Gynt di Grieg. Giovedì 11 agosto (ore 5.30) sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, per il secondo anno consecutivo, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – AlFestival, come da tradizione, ritorna l’evento musicale che segna il passaggio dalla notte al giorno. Il, rito ‘laico’ per appassionati di musica e non, quest’anno sarà diretto per lanella sua storia, da una, Erina Yashima. Le emozioni uniche per il lento apparire della luce e poi del sole che sorge dai monti che incorniciano il golfo saranno scandite da un programma che prevede l’Ouverture da Euryanthe, op.81 di Carl Maria von Weber, la Sinfonia n.9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo”, op.95 di Dvo?ák e l’immancabile Suite n.1 op.46 dal Peer Gynt di Grieg. Giovedì 11 agosto (ore 5.30) sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, per il secondo anno consecutivo, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la ...

