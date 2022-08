Carburanti, netto ribasso per i prezzi di benzina e diesel (Di lunedì 8 agosto 2022) A pesare sul ridimensionamento dei listini negli ultimi giorni è stata la discesa delle quotazioni internazionali dei prodotti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 agosto 2022) A pesare sul ridimensionamento dei listini negli ultimi giorni è stata la discesa delle quotazioni internazionali dei prodotti ...

MediasetTgcom24 : Carburanti, netto ribasso per i prezzi di benzina e diesel #carburanti #benzina #diesel - Losai10025129 : In questa pausa tra il draghi1 e il draghi due, carburanti in netto calo. Pero' tranquilli da ottobre si torna a volare! -