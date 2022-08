Bob Sinclair confuso dai tifosi milanisti: il video è virale (Di lunedì 8 agosto 2022) I tifosi rossoneri hanno intonato “Pioli is On fire“ Si avvicina l’inizio del campionato e lo sanno bene i tifosi milanisti che hanno “confuso” anche il Bob Sinclair, celebre DJ di fama internazionale. Da mesi i rossoneri hanno riadattato la canzone “Freed from Desire” di Gala cantando, in onore del loro allenatore, “Pioli is On Fire”. Una rivisitazione che è diventata una hit, ballata proprio dallo tesso allenatore. Nel corso di un evento mondano a Padova, Bob Sinclair è stato travolto dalla folla rossonera. Il Dj ha messo infatti Freed From Desire e si è ritrovato ad ascoltare Pioli is on fire senza nemmeno accorgersene e capire cosa stava accadendo. Il video della canzone rivisitata ha fatto il giro dei social visto anche l’espressione interdetta di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Irossoneri hanno intonato “Pioli is On fire“ Si avvicina l’inizio del campionato e lo sanno bene iche hanno “” anche il Bob, celebre DJ di fama internazionale. Da mesi i rossoneri hanno riadattato la canzone “Freed from Desire” di Gala cantando, in onore del loro allenatore, “Pioli is On Fire”. Una rivisitazione che è diventata una hit, ballata proprio dallo tesso allenatore. Nel corso di un evento mondano a Padova, Bobè stato travolto dalla folla rossonera. Il Dj ha messo infatti Freed From Desire e si è ritrovato ad ascoltare Pioli is on fire senza nemmeno accorgersene e capire cosa stava accadendo. Ildella canzone rivisitata ha fatto il giro dei social visto anche l’espressione interdetta di ...

