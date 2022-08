Alessia Marcuzzi | “Così ho rischiato la vita”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 8 agosto 2022)ha dedicato a Wilma Faissol, moglie del suo ex e padre della sua secondogenita Mia, Francesco Facchinetti, un post di Instagram, in cui racconta di essere viva per merito di lady Facchinetti. L’episodio è accaduto a Londra, in occasione della laurea del primogenito Tommaso (avuto da Simone Inzaghi). Al ristorante,non è riuscita a mandare giù un boccone di polipo, che le ha bloccato la trachea, impedendole di respirare. Ieri sera @ladyfacchinetti mi ha salvato la. No, non è uno scherzo per far arrabbiare @frafacchinetti , è la verità. Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si e’ bloccato nella trachea. Non riuscivo piu’ a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi ...