Ultime Notizie – E’ morto Roger E Mosley | era ‘TC’ in Magnum PI

E' morto Roger E. Mosley. L'attore aveva 83 anni, come ricorda TMZ. Mosley ha interpretato il ruolo di 'TC' nella serie Magnum PI accanto a Tom Selleck. Il decesso dell'attore è stato reso noto dalla figlia. Mosley ha recitato in 158 episodi di Magnum PI nell'arco di 8 stagioni. Ha preso parte anche ad altre serie di successo tra gli anni '70 e '80, con apparizioni in Love Boat, Sanford andn Son, Kojak, Starsky and Hutch.

