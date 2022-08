Sampdoria, CorSport: “Si sondano tanti obbiettivi per la fascia sinistra” (Di domenica 7 agosto 2022) Sampdoria CorSport- La Sampdoria continua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni che si svolgeranno nelle prossime settimane. I Doriani hanno battuto 1-0 la Reggina in Coppa Italia, con la rete di Sabiri dagli 11 metri. La cessione di Damsgaard è stata inevitabile per i vari problemi finanziari che perseguitano da ormai 1 anno i Doriani. La dirigenza Lanna, ha promesso una squadra competitiva a Giampaolo che, storce il naso dopo i vari addii. I nomi del momento sono quelli del monzese Machin, sul quale c’è la concorrenza del Valencia di Gattuso, e dell’inglese Winks che il Tottenham lascerebbe partire in prestito ma sul quale è vigile anche il Leeds. A quanto riporta Il Secolo XIX, la fumata bianca dovrebbe essere vicina e la Roma avrebbe fatto un passo indietro sull’obbligo di riscatto che voleva appiccicare al ... Leggi su seriea24 (Di domenica 7 agosto 2022)- Lacontinua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni che si svolgeranno nelle prossime settimane. I Doriani hanno battuto 1-0 la Reggina in Coppa Italia, con la rete di Sabiri dagli 11 metri. La cessione di Damsgaard è stata inevitabile per i vari problemi finanziari che perseguitano da ormai 1 anno i Doriani. La dirigenza Lanna, ha promesso una squadra competitiva a Giampaolo che, storce il naso dopo i vari addii. I nomi del momento sono quelli del monzese Machin, sul quale c’è la concorrenza del Valencia di Gattuso, e dell’inglese Winks che il Tottenham lascerebbe partire in prestito ma sul quale è vigile anche il Leeds. A quanto riporta Il Secolo XIX, la fumata bianca dovrebbe essere vicina e la Roma avrebbe fatto un passo indietro sull’obbligo di riscatto che voleva appiccicare al ...

