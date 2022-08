Masters 1000 Montreal 2022: Fabio Fognini accede al tabellone principale (Di domenica 7 agosto 2022) Saranno tre gli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di Montreal. A Jannik Sinner e Matteo Berrettini, si è aggiunto anche Fabio Fognini, che è riuscito a superare le qualificazioni. Nel turno decisivo il ligure ha sconfitto in tre set il tedesco Daniel Altmaier, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Una partita vinta nonostante i dieci falli commessi per un Fognini, che ha servito solamente il 50% di prime in campo. In questi frangenti, però, l’azzurro ha anche ottenuto il 73% dei punti. Il ligure ha fatto la differenza sicuramente nei turni in risposta, sfruttando anche i problemi di Altmaier con la seconda (appena il 39% dei punti vinti). Ottimo avvio di partita per ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Saranno tre gli italiani neldeldi. A Jannik Sinner e Matteo Berrettini, si è aggiunto anche, che è riuscito a superare le qualificazioni. Nel turno decisivo il ligure ha sconfitto in tre set il tedesco Daniel Altmaier, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Una partita vinta nonostante i dieci falli commessi per un, che ha servito solamente il 50% di prime in campo. In questi frangenti, però, l’azzurro ha anche ottenuto il 73% dei punti. Il ligure ha fatto la differenza sicuramente nei turni in risposta, sfruttando anche i problemi di Altmaier con la seconda (appena il 39% dei punti vinti). Ottimo avvio di partita per ...

Tennis_Ita : Masters 1000 Montreal, Fognini passa in tre set su Altmaier e si qualifica per il main draw - livetennisit : Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Fabio Fognini (L… - infoitsport : Masters 1000 Montreal su SuperTennis: alle 9 e alle 15, l'appuntamento raddoppia - infoitsport : Masters 1000 Montreal su SuperTennis: alle 9 e alle 15, l'appuntamento raddoppia - infoitsport : Atp Masters 1000 Montreal, Sinner-Berrettini l'Italia sogna la prima sfida -