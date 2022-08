Inter | giorni decisivi per Sanchez In settimana l’addio del cileno?

Inter : Mancano 4 giorni all'ultima amichevole pre-campionato, siamo live su Twitch per parlarne ??? Entra in diretta ??… - DiMarzio : .@Atalanta_BC: giorni decisivi per l’arrivo di #Pinamonti dall’@Inter #calciomercato #SerieA - SeumPaoli : RT @86_longo: ?? Domani è attesa la firma sulla risoluzione del contratto con l’#Inter da parte di Alexis #Sanchez. Poi il cileno dovrà riso… - pillitterijo : RT @86_longo: ?? Domani è attesa la firma sulla risoluzione del contratto con l’#Inter da parte di Alexis #Sanchez. Poi il cileno dovrà riso… - Ens1928 : Alexis #Sanchez dovrebbe firmare domani la risoluzione del contratto con l'#Inter. Quindi il Cile dovrà risolvere u… -

Manca poco meno di una settimana al debutto ufficiale della nuovae non tutti i nodi sono ... impegnato in una rincorsa contro il tempo per ritrovare lo smalto deimigliori, mentre non ...A meno di una settimana dall'esordio in campionato la nuovadi Inzaghi si scopre fragile. Lo dicono i risultati dei cinque test realizzati, in cui i ...di Lecce in programma tra appena sei. ...Il pesante k.o. contro il Villarreal fa scattare l'allarme: nessun clean sheet nei test estivi e solo un successo contro il Lugano. L'allenatore deve ancora trovare la quadra ...Inter, la mazzata fa male: Inzaghi in ansia per un motivo. I nerazzurri affonteranno il Lecce nel match d'esordio del prossimo campionato ...