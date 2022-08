“In Ucraina civili come scudi umani”. E in Amnesty scoppia il caso (Di domenica 7 agosto 2022) Quando i buoni diventano cattivi all’occorrenza: così potrebbe essere descritta l’apocalisse che sta vivendo Amnesty International a seguito dell’ultimo report che denuncia le forze ucraine di aver infranto il diritto umanitario internazionale. Nello specifico, l’Ong fin dall’inizio si è sempre mostrata incline all’Ucraina e ha, addirittura, qualche mese fa, presentato un’inchiesta – frutto di mesi di lavoro sul posto – che riportava le prove dei crimini di guerra commessi nella città ucraine dai russi. L’invito, immediatamente accolto dal presidente Zelensky, era quello di incalzare la Corte Penale Internazionale avviando così le indagini e, successivamente, i processi. Ad oggi, Amnesty International è firmataria di un altro report: non diverso da quelli che ha sempre realizzato in tutte le zone di conflitto nel ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 7 agosto 2022) Quando i buoni diventano cattivi all’occorrenza: così potrebbe essere descritta l’apocalisse che sta vivendoInternational a seguito dell’ultimo report che denuncia le forze ucraine di aver infranto il dirittotario internazionale. Nello specifico, l’Ong fin dall’inizio si è sempre mostrata incline all’e ha, addirittura, qualche mese fa, presentato un’inchiesta – frutto di mesi di lavoro sul posto – che riportava le prove dei crimini di guerra commessi nella città ucraine dai russi. L’invito, immediatamente accolto dal presidente Zelensky, era quello di incalzare la Corte Penale Internazionale avviando così le indagini e, successivamente, i processi. Ad oggi,International è firmataria di un altro report: non diverso da quelli che ha sempre realizzato in tutte le zone di conflitto nel ...

martaottaviani : #Amnestyinternational si è scusata per il report sulle presunte violenze delle forze armate dell’#Ucraina ai danni… - riotta : Oksana Pokalchuk direttrice @amnesty #Ucraina si dimette denunciando il rapporto sui civili ostaggio 'Tutto si è sc… - alex_orlowski : Wagner group sta arruolando criminali russi attualmente in carcere per combattere in Ucraina. E poi vi chiedete per… - M_Essa66 : RT @Zainab12009: #Gaza Bombe israeliane su un cimitero: 5 morti e decine di feriti. Incessante lavoro delle ambulanze. Quale legge intern… - ZPeppem : RT @mariosalis: « Amnesty ha creato materiale che suonava come supporto per le narrazioni russe. Cercando di proteggere i civili, questa r… -