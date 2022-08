Il Resto del Carlino: Marko Arnautovic chiede la cessione al Bologna (Di domenica 7 agosto 2022) Come riportato dal Resto del Carlino, Marko Arnautovic avrebbe chiesto la cessione ai dirigenti del Bologna. Sull’attaccante è piombato il Manchester United, che sarebbe disposto ad offrire tra i sei e gli otto milioni per aggiudicarsi le prestazioni dell’austriaco. Quest’ultimo è lusingato ed a trentatre anni non vorrebbe lasciarsi scappare l’ultima grande occasione in un top club. Al momento la società rossoblu non intende privarsi del proprio bomber, ritenuto incedibile sia dal punto di vista tecnico sia da quello di peso all’interno dello spogliatoio. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Come riportato daldelavrebbe chiesto laai dirigenti del. Sull’attaccante è piombato il Manchester United, che sarebbe disposto ad offrire tra i sei e gli otto milioni per aggiudicarsi le prestazioni dell’austriaco. Quest’ultimo è lusingato ed a trentatre anni non vorrebbe lasciarsi scappare l’ultima grande occasione in un top club. Al momento la società rossoblu non intende privarsi del proprio bomber, ritenuto incedibile sia dal punto di vista tecnico sia da quello di peso all’interno dello spogliatoio. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. SportFace.

