Il Centrodestra non deve smarrirsi sui ministeri Priorità alle tasse

Roma, 7 ago – Un nuovo rigore a porta vuota da non sbagliare per il Centrodestra. Questa è per sommi capi la prospettiva che abbiamo davanti, con l'opportunità politica più importante degli ultimi anni da cogliere per la coalizione guidata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Centrodestra al bivio Una controparte divisa, che consegue accordi elettorali sulla base del trasformismo, milioni di italiani che avversano le politiche liberticide e la smania del centrosinistra di voler sempre aumentare le tasse. Pertanto, il Centrodestra ha il dovere di rivelarsi credibile e convincente in queste settimane che ci separano dal 25 settembre, presentando un programma elettorale concentrato sulle reali Priorità degli italiani. Anche in ragione di ciò, il dibattito sulla presunta ...

