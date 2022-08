(Di domenica 7 agosto 2022) Un tweet scomposto dicontroha ricevuto la replica del segretario della Lega: ma l'influencer non ci sta e reagisce

'Accipicchia, addirittura ''!! Agli insulti e al rancorecol sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buon voto anche a te', la risposta ...Sto parlando, tanto per cambiare, della teoria dei frames del mio amato Lakoff: quando... Un po' come diceva Oscar Wilde, insomma, quando affermava "mai discutere con un, ti porta al ... "Idiota", "Rispondiamo col sorriso". E ora Zorzi insulta Salvini Un tweet scomposto di Zorzi contro Salvini ha ricevuto la replica del segretario della Lega: ma l'influencer non ci sta e reagisce ...