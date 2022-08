Esposto sull'ex sugherificio Signori 'Interrogazione al sindaco' - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 7 agosto 2022) Daniele Pizzichi consigliere comunale della Lega a Follonica Protocollata proprio ieri l'Interrogazione a seguito delle brevi dichiarazioni rilasciate dall'amministrazione in merito alla non validità ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Daniele Pizzichi consigliere comunale della Lega a Follonica Protocollata proprio ieri l'a seguito delle brevi dichiarazioni rilasciate dall'amministrazione in merito alla non validità ...

Sabrina29425886 : RT @sbonaccini: Ieri sera a Campogalliano c’erano tante persone alla festa de l’Unita’ e all’iniziativa in cui ho elencato i progetti e le… - _Marco2808 : RT @sbonaccini: Ieri sera a Campogalliano c’erano tante persone alla festa de l’Unita’ e all’iniziativa in cui ho elencato i progetti e le… - mauriziosantin : RT @sbonaccini: Ieri sera a Campogalliano c’erano tante persone alla festa de l’Unita’ e all’iniziativa in cui ho elencato i progetti e le… - sbonaccini : Ieri sera a Campogalliano c’erano tante persone alla festa de l’Unita’ e all’iniziativa in cui ho elencato i proget… - msarigu72 : @AndreaVicere Meglio che non ti mostri quello sull'altro balcone, che è stato esposto al sole di mattina. Comunque,… -