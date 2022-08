Dopo il botta e risposta con Salvini | il duo La rappresentante di lista | «Gli piace il nostro “Ciao ciao”? Ora vi spiego che cosa significa»

Leggi su open.online

(Di domenica 7 agosto 2022)iltra il duo Ladie il leader della Lega, Matteo, i cantanti spiegano il veroto della canzone. Il testo in questione «parla di apocalisse ed ecologia. Il cambiamento climatico è qualche ci spaventa in prima persona, ciquest’idea che la musica abbia il potere apotropaico di scacciare via le paure», spiegano in un’intervista al Corriere della Sera. La coppia artistica, formata dalla voce di Veronica Lucchesi e i polistrumentista Dario Mangiaracina, ci tengono poi a sottolineare come abbiano creato intenzionalmente il «contraltare tra una musica travolgente, un ritmo coinvolgente e – in ...