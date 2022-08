Tensione a Gaza, Juve-Atletico a rischio cancellazione (Di sabato 6 agosto 2022) “L’ultima amichevole del precampionato della Juventus rischia di essere annullata: il confronto contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone è messo a rischio dalla difficile situazione a Tel Aviv”. A mettere in dubbio la partenza delle due squadre per l’incontro è il Mundo Deportivo, che cita la stampa israeliana. “La questione è al vaglio di tutte le Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 6 agosto 2022) “L’ultima amichevole del precampionato dellantus rischia di essere annullata: il confronto contro l’Madrid di Diego Simeone è messo adalla difficile situazione a Tel Aviv”. A mettere in dubbio la partenza delle due squadre per l’incontro è il Mundo Deportivo, che cita la stampa israeliana. “La questione è al vaglio di tutte le Calcio e Finanza.

sportface2016 : Tensione in #Israele, circa 160 razzi da Gaza. Domani è in programma a Tel Aviv #JuventusAtletico: riflessioni in c… - Tiarossi2 : RT @mirkonicolino: Tensione nella Striscia di #Gaza, l'amichevole tra #Juventus e #AtleticoMadrid a rischio? Dani Benaim, CEO di Comtech, c… - ZonaJuventina : RT @mirkonicolino: Tensione nella Striscia di #Gaza, l'amichevole tra #Juventus e #AtleticoMadrid a rischio? Dani Benaim, CEO di Comtech, c… - ParliamoDiNews : ALTA TENSIONE A GAZA/ `L`operazione militare di Israele divide militari e politici` #BenjaminNetanyahu #6agosto - GabryOnc : RT @mirkonicolino: Tensione nella Striscia di #Gaza, l'amichevole tra #Juventus e #AtleticoMadrid a rischio? Dani Benaim, CEO di Comtech, c… -