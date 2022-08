Papa Francesco a Kiev, si accelera sul viaggio: “In Ucraina prima del Kazakistan” (Di sabato 6 agosto 2022) Città del Vaticano – Si accelera sul viaggio Apostolico in Ucraina. Papa Francesco ha infatti incontrato l’ambasciatore di Kiev presso la Santa Sede, ed è difficile immaginare che non abbia parlato del suo desiderio di vedere l’Ucraina, tanto più che Andrii Yurash nei mesi scorsi è stati molto attivo, nelle udienze e sui social, per perorare la causa del suo Paese. Se lo sfondo è questo, chiaramente si va registrando un profondo movimento che ha come scopo quello di consentire a Bergoglio di recarsi a Kiev come a Mosca, secondo un auspicio espresso da tempo. Auspicio e desiderio talmente forti che l’8 luglio scorso il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher era arrivato a dire che una visita a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 6 agosto 2022) Città del Vaticano – SisulApostolico inha infatti incontrato l’ambasciatore dipresso la Santa Sede, ed è difficile immaginare che non abbia parlato del suo desiderio di vedere l’, tanto più che Andrii Yurash nei mesi scorsi è stati molto attivo, nelle udienze e sui social, per perorare la causa del suo Paese. Se lo sfondo è questo, chiaramente si va registrando un profondo movimento che ha come scopo quello di consentire a Bergoglio di recarsi acome a Mosca, secondo un auspicio espresso da tempo. Auspicio e desiderio talmente forti che l’8 luglio scorso il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher era arrivato a dire che una visita a ...

vaticannews_it : Dal #Papa il metropolita Antonij degli Affari Esterni del Patriarcato di #Mosca - antoniospadaro : Da #PapaFrancesco il metropolita Antonij degli Affari Esterni del Patriarcato di #Mosca. I poteri nella storia camb… - vaticannews_it : #PapaFrancesco incontra le équipe di #giovani che fanno parte del movimento di spiritualità coniugale e invita a fa… - carlamartamari : RT @unabNorma: Papa Francesco: 'Meglio vivere come atei che andare in Chiesa e odiare gli altri' Un vero cristiano non diffonde odio https… - Lucia07129120 : RT @unabNorma: Papa Francesco: 'Meglio vivere come atei che andare in Chiesa e odiare gli altri' Un vero cristiano non diffonde odio https… -