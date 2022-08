(Di sabato 6 agosto 2022) . L’uomo è stato trasportato in codice rossa al Niguarda Questa mattina, alle prime ore dell’alba, un uomo di circa trent’anni è statoneldegli autobus di Lampugnano. L’accaduto è stato registrato intorno alle 5:30 di oggi 6 agosto, ma non si conoscono ancora bene i contorni della vicenda. Non è nota nemmeno l’identità dell’. Secondo le prime indiscrezioni la vittima, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, sarebbe statoe picchiato da una persona. Leggi anche: MASCHERINE A SCUOLA, LE NUOVE LINEE GUIDA PER SETTEMBRE Il trentenne, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato importanti traumi al volto, al torace e alla testa. Inoltre, al momento dei soccorsi era privo di sensi. L’uomo è stato trasportato con la massima urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ...

361_magazine : Milano, 30enne aggredito in un parcheggio dei bus: è grave - RedazioneLaNews : #Milano Aggredito nel parcheggio dei bus di Lampugnano: grave 30enne - unicornpolyglot : @walden58 @jonathanbazzi Penso intensamente a un tizio (giovane, neanche 30enne credo) che mi ha detto che è normal… - Violetta_2021 : RT @ilbisa2: Abusi online contro minori, arrestato 30enne di Milano - ilbisa2 : Abusi online contro minori, arrestato 30enne di Milano -

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura ma secondo una prima ricostruzione il, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, sarebbe ...Fermato lo scorso maggio a, sarebbero almeno 26 le bambine che è riuscito ad ingannare, approfittando della loro ingenuità e delle loro insicurezze. Il, al momento, si trova agli ...Milano, 30enne aggredito in un parcheggio dei bus: è grave. L'uomo è stato trasportato in codice rossa al Niguarda ...Quando prendeva in mano il cellulare, si trasformava. Quell'uomo adulto, di 30 anni, con una vita come tante, diventava all'improvviso un 14enne affabile e attraente, in grado di ...