LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: brutta caduta di Aleix Espargarò in FP4, Bagnaia lontano (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 43 J. MILLER 1:59.106 2 88 M. OLIVEIRA +0.191 3 20 F. QUARTARARO +0.226 4 72 M. BEZZECCHI +0.629 5 33 B. BINDER +0.646 6 5 J. ZARCO +0.653 7 12 M. VIÑALES +0.674 8 89 J. MARTIN +0.782 9 42 A. RINS +0.866 10 36 J. MIR +0.871 14.47 Bel passo avanti di Bezzecchi, che sale al quarto posto con la Ducati in 1'59?7 a 629 millesimi dal miglior tempo di Miller. L'azzurro monta una media davanti ed una hard al posteriore. 14.46 Primo run opaco per Bagnaia, che è rientrato ai box dopo 6 giri in cui ha firmato un 2'00?7 come miglior giro personale montando soft-media. 14.45 Aleix Espargarò ha ormai raggiunto il centro ...

