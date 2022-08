La7, Bonelli a Della Vedova: “Parli con Calenda e gli dica che non può sempre offendere”. Poi attacca governo Draghi su norma extraprofitti (Di sabato 6 agosto 2022) Appello del co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, al segretario di + Europa, Benedetto Della Vedova, ospite con lui nella trasmissione “L’aria che tira” (La7). “Noi siamo responsabili – esordisce Bonelli – Parlate con Calenda. Non è possibile che si svegli un giorno sì e un giorno no e usi frasi che sono anche offensive“. Immediata la replica ironica di Della Vedova: “Immagino però che Calenda si svegli tutti i giorni”. Bonelli poi puntualizza: “Noi stiamo ponendo temi molto seri, il Paese non può più attendere e va presa una decisione. C’è un disagio profondo nel popolo di centrosinistra che vede una crisi energetica e una crisi sociale senza precedenti. Se l’Eni nei primi 6 mesi del 2022 ha fatto un utile del più 670 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Appello del co-portavoce di Europa verde, Angelo, al segretario di + Europa, Benedetto, ospite con lui nella trasmissione “L’aria che tira” (La7). “Noi siamo responsabili – esordisce– Parlate con. Non è possibile che si svegli un giorno sì e un giorno no e usi frasi che sono anche offensive“. Immediata la replica ironica di: “Immagino però chesi svegli tutti i giorni”.poi puntualizza: “Noi stiamo ponendo temi molto seri, il Paese non può più attendere e va presa una decisione. C’è un disagio profondo nel popolo di centrosinistra che vede una crisi energetica e una crisi sociale senza precedenti. Se l’Eni nei primi 6 mesi del 2022 ha fatto un utile del più 670 per ...

