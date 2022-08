glooit : Barca: De Jong si ridurrà l'ingaggio pur di restare leggi su Gloo - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Chelsea offre soldi e Marcos Alonso al Barça per De Jong - _Angelo_87_ : @AlexDGlondon @Pasky973 @KarlOne71 de jong è proprio impossibile? Io barca lo sta praticamente buttando fuori e noi… - zefimatteo : @MatthijsPog attenzione a de jong, il barça si deve liberare di giocatori - iseeonly : @mirkonicolino Ho letto che potrebbero cedere un altro 25% dei Barça studios. Che con la cessione di De Jong farebb… -

Poco importa se per il centrocampista si sono esposti il Chelsea e il Manchester United allenato dall'olandese Erik Ten Hag, ex mentore di De. Il centrocampista, secondo quanto riporta l'...Resta però da convincere De, che finora ha rifiutato qualsiasi ipotesi di trasferimento: in realtà il Barcellona lo terrebbe volentieri ma solo se si riducesse l'ingaggio, in caso contrario l'ex ...Il futuro di Frenkie De Jong sembra già scritto. Il centrocampista olandese, malgrado le difficoltà economiche del club e salvo clamorose sorprese, resterà al Barcellona. (ANSA) ...Operazione da quasi 80 milioni di euro ma va convinto l'ex Ajax BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Chelsea bussa alla porta del Barcellona ...