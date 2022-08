Wta San Jose 2022 | programma ed orari venerdì 5 agosto con Jabeur

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 500 di Sanper la giornata di. Al via i quattro match di quarti di finale, che assegnano altrettanti pass per le semifinali. Spicca la presenza della finalista di Wimbledon Ons, ma anche i big match Gauff-Badosa e Kasatkina-Sabalenka. Da non sottovalutare neppure il derby a stelle e strisce tra Rogers e Anisimova. Di seguito ilcompleto con tutti glinel dettaglio.COMPLETO Dalle ore 20:00 – (7) Kasatkina vs (4) Sabalenka A seguire – (3)vs (9) Kudermetova Non prima delle 01:30 – (6) Gauff vs Badosa Non prima delle 04:00 – Rogers vs Anisimova SportFace.