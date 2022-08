Ucraina, la Turchia conferma: 'Partite altre tre navi cariche di cereali' (Di venerdì 5 agosto 2022) Tre navi cariche di cereali sono Partite dai porti ucraini di Odessa e Chernomorsk, dopo l'attivazione del meccanismo congiunto pattuito tra l' Ucraina e la Russia, con la mediazione di Ankara e dell'... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) Tredisonodai porti ucraini di Odessa e Chernomorsk, dopo l'attivazione del meccanismo congiunto pattuito tra l'e la Russia, con la mediazione di Ankara e dell'...

