Traffico Roma del 05-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale Tuttavia troviamo rallentamenti e code là dove ci sono cantieri aperti Nel caso della Cassia Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare per lo stesso motivo troviamo fuori anche sulla via Cassia sempre versotra il bivio per la Claudia Braccianese è quello per via della Giustiniana ancora code per lavori poi sulla via Appia nel tratto compreso tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo anulare nel pomeriggio mi ricordo che dalle 17:30 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli era una manifestazione possibili Dunque i rallentamenti soprattutto in via Cesare Battisti durante il deflusso dei partecipanti in serata invece dalle 19:30 e fino alle 5:30 di domani mattina sabato 6 agosto la via Tiburtina sarà ...